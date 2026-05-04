Milli Takım’ın hazırlık maçları netleşti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi son provasını İstanbul ve ABD’de yapacak. Milli Takım, 1 Haziran’da Kuzey Makedonya’yı ağırlayacak, 7 Haziran’da ise Venezuela ile deplasmanda karşılaşacak.

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında iki kritik sınava çıkacak olan Türkiye, ilk olarak 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul’da Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar ikinci hazırlık maçı ise yurtdışında olacak.

Türkiye, 7 Haziran Pazar günü Venezuela ile ABD’de karşılaşacak. Fort Lauderdale’daki Inter Miami FC Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 01.00’de başlayacak.