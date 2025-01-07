"Milli teknolojide" döviz aşkı: TL yerine dolar/avro tercihi

TRBOR Teknolojileri A.Ş, 2018 yılında kuruldu. Şirketin, “Milli teknoloji hamlesi” çerçevesinde kurulduğu ve “Türkiye ekonomisine değer katacağı” belirtildi.

AKP’nin de propaganda aracı olarak kullandığı şirkete yönelik mali denetimler ise “Milli teknoloji hamlesi” sloganını kullanan şirketin çoğu harcamasında Türk Lirasını adeta yok saydığı belirlendi.

2018’de kurulan, Ekim 2019’da ise Balıkesir’de ETİ Maden Bor Karbür Tesisi’nin temelinin atılması ile gündeme gelen TRBOR Teknolojileri’nin mali hesapları denetimden geçirildi. Denetimlerin ardından hazırlanan rapordaki tespitler, şirketin büyük bir kur artış riski tehdidi ile karşı karşıya bırakıldığını gözler önüne serdi.

KUR RİSKİ

Öz kaynak geliri ve kambiyo karları dışında şirketin esaslı bir kârı olmadığı kayda geçirildi. Şirketin satın alma uygulamalarına mercek tutan Sayıştay denetçileri, Türk Lirası ile teklif alınabilecek bazı işlerin döviz bazlı sözleşmelerle yapıldığını yakaladı. Döviz bazlı sözleşmelerde ise ödeme planı yazılmadığı ve kur riskinin şirket üzerinde kalacak şekilde sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Şirketin satın almalarına yönelik analizlerin sonuçları da denetim raporunda paylaşıldı. Toplam 129 adet alımın dolar ya da avro bazlı alımlardan oluştuğu belirlenirken alımlar arasında Türk Lirası ile yapılabilecek idari bina inşaatı, mobilya temini ve ar-ge çalışmaları gibi mal ya da hizmet alımları bulunduğu da bildirildi.

ŞİRKETE UYARI

Ocak 2023-Aralık 2024 döneminde doların 18,7 TL’den 29,4 TL’ye, avronun ise 20 TL’den 32 TL’ye fırladığına dikkati çeken Sayıştay denetçileri, “Böyle bir dönemde döviz bazlı sözleşme ile mal-hizmet alımı yapmanın etkin bir bütçe kullanımı olmadığı açıktır” ifadesiyle şirket yönetimini uyardı.

DÖVİZ İLE ARTAN MALİYET

Kur riskinin şirket üzerine bırakıldığı yabancı para birimli sözleşmelerden örnekler de raporda şöyle sıralandı:

>> İdari bina inşaatının ödeme planına ana sözleşmede yer verilmediği, ödemenin dövizle mi TL ile mi olacağının ve eğer TL olarak ödenecek ise hangi kurun esas alınacağının ana sözleşmeye yazılmadığı,

>> Bandırma İdari İşler Binası’nın özel bir firmaya 900 bin dolar bedel ile ihale edildiği, o dönem için kur 17,95 TL iken 16 milyon 155 bin TL olan bina maliyetinin, 2023 yıl sonu itibarıyla 24 milyon 300 bin TL’ye ulaştığı görüldü.