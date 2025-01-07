‘Milli teknolojide’ yerli para değil döviz aşkı!

BirGün / ANKARA

“Milli teknoloji hamlesi” adı altında 2018’de kurulan TRBOR Teknolojileri A.Ş’nin, Türk Lirası ile teklif alınabilecek işlerde de döviz bazlı sözleşmeler yaptığı tespit edildi. TL ile yapılabilecek 129 adet satın alım işinde döviz ile teklif aldığı ortaya çıkan şirketin idari işler binasının maliyetinin de kur artışı nedeniyle 8,1 milyon TL arttığı öğrenildi.

Sayıştay denetimlerinin ardından hazırlanan raporda öz kaynak geliri ve kambiyo karları dışında şirketin esaslı bir kârı olmadığı kayda geçirildi. Döviz bazlı sözleşmelerde ise ödeme planı yazılmadığı ve kur riski şirket üzerinde kalacak şekilde sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Rapor toplam 129 adet alımın dolar ya da avro bazlı alımlardan oluştuğu belirlenirken Türk Lirası ile yapılabilecek işlemlerin bulunduğu da bildirildi. Ocak 2023-Aralık 2024 döneminde doların 18,7 TL’den 29,4 TL’ye, avronun ise 20 TL’den 32 TL’ye fırladığına dikkati çeken Sayıştay denetçileri, “Böyle bir dönemde döviz bazlı sözleşme ile mal-hizmet alımı yapmanın etkin bir bütçe kullanımı olmadığı açıktır” ifadesiyle şirket yönetimini uyardı. Örnekler şöyle sıralandı:

• İdari bina inşaatının ödeme planına ana sözleşmede yer verilmediği, ödemenin dövizle mi TL ile mi olacağının ana sözleşmeye yazılmadığı,

• Bandırma İdari İşler Binası’nın özel bir firmaya 900 bin dolar bedel ile ihale edildiği, o dönem için kur 17,95 TL iken 16 milyon 155 bin TL olan bina maliyetinin, 2023 yıl sonu itibarıyla 24 milyon 300 bin TL’ye ulaştığı görüldü.