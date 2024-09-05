Milli tenisçi Atakan Karahan, ABD Açık'a çeyrek finalde veda etti
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta gençler kategorisinde mücadele eden Atakan Karahan, çeyrek finalde Japon Rei Sakamoto'ya yenildi.
Kaynak: AA
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Atakan Karahan, çeyrek finalde dünya gençler 3 numarası Rei Sakamoto ile karşılaştı.
Müsabakayı 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden milli tenisçi, turnuvaya veda etti.
Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçi ünvanını almıştı.