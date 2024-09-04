Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Milli tenisçi Atakan Karahan, ABD Açık'ta gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi

Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 04.09.2024 22:18
  • Giriş: 04.09.2024 22:18
  • Güncelleme: 04.09.2024 22:18
Kaynak: AA
Milli tenisçi Atakan Karahan, ABD Açık'ta gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, New York'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçinin, üçüncü turda 8 numaralı seribaşı Fransız Theo Papamalamis'i 6-4 ve 7-6'lık setlere 2-0 mağlup ettiği belirtilerek, "Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçimiz oldu." denildi.

Atakan Karahan, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Japon Rei Sakamoto ile karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol