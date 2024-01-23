Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde son 16'ya kaldı

Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi.

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler 2. tur maçında, 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus ile karşılaştı.

Rakibini 48 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Atakan, ABD'li Cooper Woestendick ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.