Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde son 16'ya kaldı
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Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi.
Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler 2. tur maçında, 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus ile karşılaştı.
Rakibini 48 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Atakan, ABD'li Cooper Woestendick ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
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