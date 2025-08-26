Milli tenisçi Zeynep Sönmez Amerika Açık'ta ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Kadınlar dünya sıralamasının 81. basamağındaki Sönmez, elemelerden ana tabloya yükselen ve klasmanda 109. sırada yer alan rakibi karşısında ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-4'lük skorla üstün tamamladı.
Sönmez, kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda mücadele ediyor.
Milli tenisçi, ABD Açık ikinci turunda İngiliz raket Katie Boulter ve Ukraynalı raket Marta Kostyuk maçının galibiyle oynayacak.
İkinci turu geçmesi durumunda Sönmez'in üçüncü turdaki rakibi ise Fransız tenisçi Diane Parry ve Meksikalı tenisçi Renata Zarazua maçının galibi olacak.