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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 turnuvası Uluslararası Brisbane'in eleme final turunda Aliaksandra Sasnovich'i 2-0 yenerek ana tabloya çıktı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 15:35
  • Giriş: 30.12.2023 15:35
  • Güncelleme: 30.12.2023 15:35
Kaynak: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da ana tabloya yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Sönmez, Avustralya'da gerçekleştirilen Uluslararası Brisbane'in eleme final turunda 1 numaralı seri başı, dünya 90 numarası Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Ay-yıldızlı tenisçi, yarın başlayacak ana tablo müsabakalarının ilk turunda dünya 55 numarası Fransız sporcu Clara Burel ile eşleşti.

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