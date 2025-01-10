Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık ana tablosunda yer alacak
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Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablosunda mücadele edecek.
Geçen sezon gösterdiği performansla kadınlar dünya sıralamasında 88'inciliğe kadar yükselen Zeynep, Melbourne kentinin ev sahipliği yapacağı 2025'in ilk büyük turnuvasına doğrudan katılma hakkı kazandı.
22 yaşındaki milli tenisçi, bu yıl Avustralya Açık ana tablo maçlarında korta çıkan tek Türk tenisçi olacak.
Güncellenen klasmanda 93. sırada yer alan Zeynep, 13 Ocak Pazartesi günü ilk turda ev sahibi ülkeden dünya 150 numarası Talia Gibson ile karşılaşacak.