Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi WTA sıralamasına yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 146 numaraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanan WTA 125 turnuvasında ikinci olan Zeynep Sönmez'in klasman sırası belli oldu.

WTA sıralamasında 31 basamak ilerleyerek 146 numaraya yükselen Zeynep, kariyerinin en iyi sıralamasına ulaştı.

Zeynep, bu hafta İtalya'da düzenlenecek WTA 125 turnuvası Parma Kadınlar Açık'ta mücadele edecek.