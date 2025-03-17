Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık'a veda etti
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Japon Ena Shibahara'ya 2-1 yenilerek elendi.
Indian Wells Turnuvası elemelerinin final turundan sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki milli tenisçi, yaklaşık 2 hafta sonra kortlara döndü.
Klasmanın 78. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında dünya 138 numarası Shibahara ile karşılaştı.
Rakibine 6-3, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya veda etti.