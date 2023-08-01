Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi gözaltına alındı

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" diyerek tehdit eden Mustafa N. gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olan şüphelinin, aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlendi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın önde gelen oyuncularından Hande Baladın'ı tehdit eden şüpheli Mustafa N. yakalandı.

Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı.

Mustafa N, aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde tehditlerde bulundu.

Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gelişmelerin ardından Baladın'ı tehdit eden Mustafa N., Bakırköy'de yakaladı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu, aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. "tehdit ve hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.