Milli voleybolcu Survivor'a katılacak

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonu için kadro açıklanmaya devam ediyor. Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat gibi farklı alanlardan güçlü yarışmacıların açıklanmasının ardından gözler Acun Ilıcalı’nın altıncı isme çevrilmişti.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor kadrosuna dahil olan yeni ismi açıkladı: A Milli voleybolcu ve Türkiye’nin sevilen sporcularından Meryem Boz, Survivor kadrosuna resmen katıldı.

Ilıcalı, yaptığı paylaşımda Boz için şu sözleri kullandı: “Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum.”

ÖNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olan Meryem Boz, güçlü fiziği, mücadeleci yapısı ve yıllardır milli takım formasıyla gösterdiği performans nedeniyle Survivor yarışmalarında öne çıkması beklenen isimler arasında.Survivor takipçileri sosyal medyada duyurunun ardından coşkulu yorumlarla adeta ikiye bölündü.

Bir kesim, Boz’un atletizmiyle yarışmaya damga vuracağı görüşünde birleşti. Diğer kesim ünlü voleybolcunun parkurlarda çok hızlı adapte olup olmayacağını ifade etti.