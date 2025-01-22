Milli yas ilanı: İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle 1 gün milli yas ilanı sonrasında yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

İstanbul'da Nakkaştepe Millet Bahçesi, Çamlıca, Boğaziçi Köprüsü, Edirnekapı, Ulus, Taksim Cumhuriyet Anıtı ile Atatürk Kültür Merkezi gibi bazı simge noktalarda bulunan dev Türk bayraklarının yarıya indirildi.

KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA DUYURMUŞTU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti.