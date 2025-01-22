Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Türkiye'de 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, bayraklar yarıya indirildi.
Kaynak: DHA
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre 76 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır, 51 kişi de yaralandı.
76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası nedeniyle Türkiye’de 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada yangın nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.
Milli yas ilanının ardından yurt genelinde kamu binalarında ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.