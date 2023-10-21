Milli Yas nedir? Milli Yas ilan edilince ne olur? Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman?

Milli Yas nedir sorusu geçtiğimiz dönemde Filistin'de sivil bir hastanenin İsrail güçleri tarafından bombalanmasının ardından ilan edilen Milli Yasın ardından gündeme geldi. Tam olarak tanımını öğrenmek isteyen yurttaşlar Milli Yas nedir, Milli Yas ilan edilince ne olur sorularını araştırmaya başladı. Peki, Milli Yas nedir? Milli Yas ilan edilince ne olur? Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman? İşte ayrıntılar...

Milli Yas nedir, Milli Yas ilan edilince ne olur soruları Filistin'de bulunan Baptist Hastanesi'ne İsrail'in hava saldırısı düzenlemesinin ardından ilan edilen Milli Yasın ardından gündeme geldi. Tam olarak tanımını öğrenmek isteyen yurttaşlar Milli Yas nedir, Milli Yas ilan edilince ne olur sorularını araştırmaya başladı. Türkiye'de geçmişte ne zaman Milli Yas ilan edildi sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, Milli Yas nedir? Milli Yas ilan edilince ne olur? Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman? İşte ayrıntılar...

Milli Yas nedir?

Milli yas, bir ülkenin veya topluluğun, ulusal bir trajedi, acı olay veya kayıp nedeniyle duyduğu üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla belirlenen bir dönemi kapsayan resmi bir yas durumunu ifade eder. Milli yas ilan edildiğinde, genellikle bayraklar yarıya iner, kamu etkinlikleri iptal edilir ve toplum genelinde sembolik bir yas dönemi başlar.

Milli Yas ilan edilince ne olur?

Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına ara verilir. Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilir.

Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman?

Türkiye'de geçmişten bu güne ilan edilen Milli Yaslar şu şekilde: