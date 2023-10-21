Milli Yas nedir? Milli Yas ilan edilince ne olur? Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman?
Milli Yas nedir sorusu geçtiğimiz dönemde Filistin'de sivil bir hastanenin İsrail güçleri tarafından bombalanmasının ardından ilan edilen Milli Yasın ardından gündeme geldi. Tam olarak tanımını öğrenmek isteyen yurttaşlar Milli Yas nedir, Milli Yas ilan edilince ne olur sorularını araştırmaya başladı. Peki, Milli Yas nedir? Milli Yas ilan edilince ne olur? Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman? İşte ayrıntılar...
Milli Yas nedir, Milli Yas ilan edilince ne olur soruları Filistin'de bulunan Baptist Hastanesi'ne İsrail'in hava saldırısı düzenlemesinin ardından ilan edilen Milli Yasın ardından gündeme geldi. Tam olarak tanımını öğrenmek isteyen yurttaşlar Milli Yas nedir, Milli Yas ilan edilince ne olur sorularını araştırmaya başladı. Türkiye'de geçmişte ne zaman Milli Yas ilan edildi sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, Milli Yas nedir? Milli Yas ilan edilince ne olur? Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman? İşte ayrıntılar...
Milli Yas nedir?
Milli yas, bir ülkenin veya topluluğun, ulusal bir trajedi, acı olay veya kayıp nedeniyle duyduğu üzüntü ve saygıyı ifade etmek amacıyla belirlenen bir dönemi kapsayan resmi bir yas durumunu ifade eder. Milli yas ilan edildiğinde, genellikle bayraklar yarıya iner, kamu etkinlikleri iptal edilir ve toplum genelinde sembolik bir yas dönemi başlar.
Milli Yas ilan edilince ne olur?
Milli yasta o milletin tüm mensupları yas ilan etmiş sayılıp eğlence programları, etkinlikler ve spor müsabakalarına ara verilir. Ancak milli yas günleri resmi tatil sayılmaz ve milli yas ilan edilen günlerde işe gidilir.
Türkiye'de ilan edilen Milli Yaslar ne zaman?
Türkiye'de geçmişten bu güne ilan edilen Milli Yaslar şu şekilde:
- 1938 Atatürk’ün Vefatı
- 1973 İsmet İnönü’nün Vefatı
- 1989 Ayetullah Humeyni’nin Vefatı
- 1993 Turgut Özal’ın Vefatı
- 2001 İkiz Kuleler (11 Eylül) Saldırısı
- 2005 Papa II. Jean Paul’un Vefatı
- 2011 Japonya Tohoku Depremi Ve Tsunamisi
- 2012 Rauf Denktaş’ın Vefatı
- 2014 Soma Maden Faciası
- 2014 Filistin’deki Koruyucu Hat Operasyonu
- 2014 Pakistan’ın Peşaver Kentindeki Saldırı
- 2015 Kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud’un Vefatı
- 2015 Süleyman Demirel’in Vefatı
- 2015 Ankara Garı Saldırısı
- 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı Saldırısı
- 2016 Dolmabahçe Polis Noktası Saldırısı
- 2017 Mısır’daki Sina Camii Saldırısı
- 2018 Gazze Sınır Protestoları
- 2023 Kahramanmaraş Depremi
- 2023 Gazze'de Sivil Hastane'ye karşı gerçekleştirilen İsrail'in bombalı saldırısı