Milli Yol Partisi Genel Başkanı: "Simit alırken pazarlık yapan vatandaşlarımız varken, hükümet CHP’nin içiyle uğraşıyor"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Remzi Çayır, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır'ın gündeminde ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki saldırılarının yanı sıra CHP'ye yönelik operasyonlar da vardı.

Ortadoğu'ya ilişkin deperlendirmede bulunan Çayır, Türkiye'nin bu konudaki tutumunu şöyle eleştirdi: "Hiçbir Müslüman ülke, İsrail elçisine ve İsrail’e 'Topraklarımdan defol, topraklarımdan çek git' diyememiştir, Türkiye dahil. En nihayetinde iki tarafa da boncuk dağıtmak Türkiye’nin dış politikası olmamalıydı. Hem Amerika’ya hem İsrail’e güler yüz gösterip, öbür tarafta İran’a da 'Aman yapma, İran’a yapılan bu saldırı doğru değil ama İran’ın da Körfez’e attığı füzeler doğru değil' demek, iki tarafı da idare etmektir. Bu dış politika değildir. Bu bir duruş değildir. Bu Türkiye değildir. Zalim Amerika ve zalim İsrail’e karşı Türkiye bu tavrını değiştirmeliydi."

"MİLLET 'AŞ, EKMEK, AÇIM' DİYOR, HÜKÜMET 'MUTLAK BUTLAN' DİYOR"

Çayır, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek, şunları söyledi:

"Ülkemizde simit alırken pazarlık yapan vatandaşlarımız varken, hükümet CHP’nin içiyle uğraşıyor. 'Ben açım, geçinemiyorum' diyorum, 'adalet arayışındayım' diyorum, hükümet ise 'mutlak butlan çıkacak mı, çıkmayacak mı?', 'İmamoğlu şunu mu yaptı, bunu mu yaptı?' diye konuşuyor. 'Bu sabah kimler gözaltına alındı, kimler alınmadı?' tartışmaları yapılıyor. Türkiye bunlarla doymayacak. Türkiye’nin temel meselesi, sizin bize dayattığınız gündem değil. İnsanlar insanca yaşamak istiyor, geleceğinden endişe duymadan yaşamak istiyor. Siz ise kendi gücünüzü, iktidarınızı ileriye taşıyabilme telaşındasınız. Bununla ilgili formüller belirliyorsunuz, yollar arıyorsunuz, telaşlar ortaya koyuyorsunuz.

Sonra dönüp 'hükümetin gündemi ile milletin gündemi farklı' diyorsunuz. Millet 'iş' diyor, hükümet 'CHP hırsız' diyor. Millet 'aş, ekmek, açım' diyor, hükümet 'mutlak butlan' diyor. Vatandaş 'çocuğum okulu bitirdi, iş istiyor' diyor, hükümet 'Bursa Belediyesi görevden alındı' diyor. Vatandaş 'ben huzur istiyorum, başıma bir şey geldiğinde başvuracağım bir adalet mercii istiyorum' diyor, hükümet ise siyaset kapısını gösteriyor."