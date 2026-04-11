Milli yürüyüşçüler dünya sahnesinde: 13 sporcu Brezilya’da

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası, yarın Brezilya’nın başkenti Brasilia’da gerçekleştirilecek. Türkiye, organizasyonda 7 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 13 sporcu ile temsil edilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, üç farklı kategoride yarışacak. Maraton yürüyüşte Kader Güvenç, Esma Öztekin, Ayşe Aslan, Harun Bilir, Ozan Bayram ve Diyar Bayram Türkiye adına mücadele edecek.

Yarı maraton yürüyüşte Meryem Bekmez, Kader Dost, Salih Korkmaz ve Mazlum Demir start alacak. 10 kilometre yürüyüş kategorisinde ise Şerife Berra Güven, İpek Özkavlak ve Azadullah Beğçe yarışacak.

Milli sporcular, organizasyonda hem bireysel dereceler hem de takım sıralaması için mücadele verecek.