Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa şampiyonu oldu
Sırbistan’nın başkenti Belgrad kentinde 17-23 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyon oldu.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yer alan milli sporcu Emre Sakçı, Sırbistan’nın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda birinci oldu. Şampiyonada 50 metre kurbağalama finalinde 26.92'lik derece elde eden milli yüzücü, ilk sırayı alarak şampiyonluğa uzandı.