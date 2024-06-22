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Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Ajans Haberleri
  • 22.06.2024 21:46
  • Giriş: 22.06.2024 21:46
  • Güncelleme: 22.06.2024 21:46
Kaynak: AA
Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yer aldı.

Finali 26.92'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Öte yandan aynı stilde finalde yer alan Nusrat Allahverdi, 27.35'lik derecesiyle 17-18 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak 6. oldu.

Erkekler 200 metre kelebekte ise Polat Uzer Turnalı, 1.56.55'le Avrupa 6'ncısı olarak finali tamamladı.

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