Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu

Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı üçüncü oldu.

İngiltere’nin Manchester kentinde devam eden şampiyonada 20 yaşındaki milli yüzücü, kadınlar S5 kategorisinde 43.32’lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Sümeyye, 2024 Paris Oyunları’na kota almaya hak kazandı.

Öte yandan aynı finalde yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya 5'incisi olarak şampiyonayı tamamladı.