Milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk, EYOF'ta altın madalyanın sahibi oldu

Slovenya’nın Maribor kentinde devam eden 17’nci Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Berk Tuncer Ertürk, 200 metre kelebek yarışında altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, erkekler 200 metre kelebek yarışında 1:58.62’lik derecesiyle 15-16 ve 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Berk Tuncer Ertürk’ü tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1:58.62 derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk’ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk’ün başarılarının devamını diliyorum."