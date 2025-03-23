Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan gözaltına alındı
TamgaTürk yazarı ve Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Tamga Türk yazarı ve Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gelişmeyi Bahadır Dinçaslan'ın kardeşi Kocafurkan Dinçaslan duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocafurkan Dinçaslan, "Abim Bahadirhan Dincaslan darp edilerek polis tarafından gözaltına alındı" dedi.
Dinaçaslan, abisinin gözlüğünün alındığını, ters kelepçe uygulandığını ve montu yırtılana kadar darp edildiğini duyurdu.
Abim Bahadirhan Dincaslan darp edilerek polis tarafından gözaltına alındı— Kocafurkan Dinçaslan (@kocadincaslan) March 22, 2025