Milyar akıtıp Marmara’yı dolduracak

İlayda SORKU

İşten çıkarmalar ile gündeme gelen Yılport Liman İşletmeleri, bu kez Dilovası’nda Marmara kıyılarını hedef alan kapasite artışı projesi için harekete geçti.

1 milyar 343 milyon TL bütçeli proje kapsamında limanın büyütülmesi için dolgu, rıhtım inşası ve dip tarama faaliyetleri planlandı. Projenin ÇED süreci kapsamında gerçekleştirilecek halkın katılım toplantısı 21 Nisan’da yapılacak.

Proje kapsamında toplam 51 bin 571 metrekarelik yeni alan yaratılacak. Bunun 32 bin 842 metrekaresi dolgu alanı olarak planlanırken ek dolgu sahaları ve iki yeni rıhtımla kıyı hattı genişletilecek. Ayrıca 64 bin 460 metrekarelik alanda dip tarama yapılacak, yaklaşık 200 bin metreküp deniz tabanı malzemesi çıkarılarak Tuzla açıklarındaki döküm sahasına taşınacak.

Projeyle birlikte limanın kapasitesi ciddi biçimde artırılacak. Yıllık gemi sayısı 1000’den 1400’e çıkarılırken konteyner kapasitesi 1 milyon TEU’dan 1 milyon 400 bine, genel kargo kapasitesi ise 3 milyon tondan 4 milyon 200 bine yükseltildi.

ÖÇKB SINIRLARI İÇİNDE

Proje dosyasına göre, ilave alanın 50 bin metrekareyi aşan kısmı Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde kaldı. Öte yandan dosyada dolgu ve dip tarama faaliyetlerinin deniz suyunda bulanıklık yaratabileceği ve deniz tabanındaki yaşam alanlarını tahrip edeceği de yer aldı. Proje hayata geçerse, Narca Deresi ve Dilderesi üzerinden İzmit Körfezi’ne taşınacak kirlilik riski büyüyecek. Deprem kuşağındaki bölgede yapılan dolgu faaliyetleri, kıyı stabilitesini zayıflatacak. Olası büyük bir depremde dolgu alanlarının denize kayma riski ve yapısal hasar ihtimali artacak.

TAŞERONA DEVRETMİŞTİ

2025 yılında yüzde 12 büyüme açıklayan Yılport Holding, son olarak Aralık ayında 100’e yakın güvenlik işçisini işten çıkarmasıyla gündeme gelmişti. 15 Aralık’ta emekçilerin iş akdini sonlandıran şirket, bu bölümü taşerona devretti.