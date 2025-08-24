Milyar dolarlık kayıp ‘hileli’ açıklamada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin Irak'tan usulsüz petrol taşıması ve konunun uluslararası mahkemeye taşınması ile ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamalara yanıt verdi.

Yavuzyılmaz, DMM'nin 'usulsüz satış yok' iddialarını belgelerle çürüttü.

DMM'nin Türkiye-Irak ham petrol boru hattı ile ilgili yaptığı açıklamada manipülasyon ile yanıltıcı bilgi verdiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "DMM, AK Parti hükümetinin Jersey adasında kurduğu TEC adlı şirkete ödediği ham petrol taşıma ücretinin en az 1 milyar 150 milyon dolarının buharlaştırıldığını itiraf etmiş oldu" dedi.

DMM, TEC şirketinden BOTAŞ’a, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 1,46 milyar dolar aktarıldığını iddia etti ancak, Yavuzyılmaz'ın "tahkim cezası ve ham petrol taşıma gelirlerinin buharlaştırıldığı tarih aralığı" diyerek açıkladığı belgeler 21 Mayıs 2014 ile 30 Eylül 2018 arasını kapsıyor. Yavuzyılmaz 1 milyar 150 milyon doların kayıtlara geçmediğini ifade ederek "DMM’nin hesaplama tekniğiyle işlem yapıldığında bile görülüyor ki; 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarih aralığında TEC’in BOTAŞ’a aktardığı tutar en fazla 1 milyar 170 milyon dolardır. Aynı tarih aralığında, IBKY’nin TEC’e ödediği ham petrol toplam taşıma ücretinin ise 2 milyar 320 milyon dolar olduğu dikkate alındığında; aradaki fark olan 1 milyar 150 milyon dolarlık kısmın, Jersey adasından BOTAŞ’a hiç gönderilmediği, adeta buharlaştırıldığı ortaya çıkıyor" dedi. Yavuzyılmaz daha önce AKP'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden aldığı 2 milyar 320 milyon dolar taşıma ücretinin yok olduğunu, alınan ödemenin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan uluslararası sözleşmelere aykırı olarak taşınan petrol için verildiğini söylemişti. Yavuzılmaz, bu nedenle Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye'ye 1 milyar 324 milyon dolar ceza verdiğini ifade etmişti.