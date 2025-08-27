Milyar liralık yol ihalesi şarampole gitti

Milyarlarca liralık kamu ihaleleri tartışmalı isimlere verilmeye devam ediyor. Şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol ihalesi dikkati çeken bir ismin şirketine verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 29 Mayıs 2025 tarihinde “Elmalı-Finike Yolu Yapım İkmal İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 11 Haziran’da Karayolları ile Özcoşkun Yapı Mimarlık Şirketi arasında 3 milyar 607 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

YİNE PAZARLIK USULÜ

Milyarlık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “ihaleyi istediğine verme yöntemi” olarak kullanıldığı için eleştiriliyor.

Karayolları’nın 3,6 milyar TL’lik yol ihalesi verdiği Özcoşkun Yapı Mimarlık Şirketi’nin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Mahmut Özcoşkun olduğu biliniyor. Mahmut Özcoşkun’un adı bir dönem “Şarampol Operasyonu’na” da karıştı.

Operasyon, dönemin Ulaştırma Bakanı AKP'li Binali Yıldırım’ın kişisel internet sitesine gönderilen bir ihbar metni ile başladı. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelileri dört ay boyunca kamera ile izledi. Şüphelilerin ihale gününde Karayolları Genel Müdürlüğü bahçesinde toplanarak, diğer firmaları saf dışı bırakabilmek için yaptıkları konuşmalar da kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008’de Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan hizmet ve malzeme ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 46 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 25’i tutuklandı ve o dönem Mahmut Özcoşkun da tutuklu yargılandı. Şüphelilerin Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan bazı yetkililerle çıkar ilişkisine girerek, karayolu yapım ve karayolu onarım ihalelerine ilişkin gizlilik dereceli bilgileri öğrendikleri belirlendi.

MELİH GÖKÇEK BAĞLANTISI

Dava kapsamında savunma yapan Mahmut Özcoşkun, o dönem AKP'li Melih Gökçek yönetiminde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ASKİ’nin 5 bin tonluk mıcır malzemesi ihalesini kazanmasına ilişkin çarpıcı detaylar vermişti. Özcoşkun, Gökçek döneminde belediyenin 5 bin tonluk mıcır malzemesi ihalesine usulsüzlük yapıldığını anlattı.