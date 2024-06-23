Milyarder aileye işçileri sömürüden hapis cezası

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İsviçre Ceza Mahkemesi, göç ederek geldikleri İsviçre’de yaşayan ve İngiltere’nin en zenginlerinden olan Hinduja ailesinin dört mensubuna “işçi istismarından” suçlamasıyla 4 ila 4 buçuk yıl arasında hapis cezası verdi. Euronews’un haberine göre Prakash Hinduja, eşi Kamal, oğlu Ajay ve gelini Namrata, çoğu Hintlilerden oluşan işçilerin pasaportlarına el koymayı, dışarı çıkmalarını yasaklamayı ve günde 18 saate kadar çalıştırmayı da içeren bir dizi istismardan ötürü hüküm giydi.

Savcılar, evde çalıştırılan Hint asıllı işçilerin çok az, ya da hiç tatil yapmadığını, Hinduja ailesinin verdiği davetler sırasında geç saatlere kadar çalıştığını, işçilerin bodrum katında, bazen yerdeki bir şilte üzerinde uyuduğunu ve Kamal Hinduja’nın evde bir tür "korku iklimi" tesis ettiğini ifade ettiler. Aileye yöneltilen insan kaçakçılığı suçlamaları ise mahkeme tarafından reddedildi.

ADALET İŞLEDİ

İsviçre Ceza Mahkemesi’nin kararını resmi X hesabında yaptığı bir paylaşımla yorumlayan Hintli milletvekili Sagarika Ghose, "Hindistan’da sahip olmadığımız ama çaresizce ihtiyaç duyduğumuz şey: Kanun önünde eşitlik" ifadelerini kullandı.