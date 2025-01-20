Milyarlar havaya uçtu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamunun hava taşıtı giderlerine mercek tuttu. İktidarın kamuda tasarrufu, yalnızca yurttaşın maaşına zam yapılırken hatırladığını söyleyen Bakırlıoğlu, “Kamuda tasarruf diye yurttaşı açlığa mahkum eden iktidar, kendisine gelince tasarrufun T’sinden bihaber” ifadesini kullandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 ve 2024 yıllarına ait giderleri belli oldu. Giderler arasında yer alan, “Hava taşıtı kiralama” kaleminin büyüklüğü dikkati çekti.

KİRALAMAYA 5 MİLYAR TL

Verilere göre, 2023 yılında hava taşıtı kiralamaya 5 milyar 581 milyon TL harcandı. Kamu, hava taşıtı kiralanması için 2024 yılında da 7 milyar 69 milyon TL’lik kaynak harcadı. Kamu adına yapılan hava taşını satın alma gideri ise 2024 yılında kayıtlara, 4 milyar 48 milyon TL olarak geçti.

İKTİDAR UÇAKLARDAN VAZGEÇEMİYOR

CHP’li Bakırlıoğlu, “Bu tasarruf, yalnızca memurların servisinden, öğretmenlerin su ısıtıcısından mı yapıldı?” diye sordu. İktidarın araç sevdasından vazgeçemediğini savunan Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Emeklinin hızlı trendeki indirimini bile, emekliyi perişan ettikleri Emekli Yılı biter bitmez kaldırmanın derdine düşen iktidar, ne arabalardan ne uçaklardan vazgeçmiyor. Emekliye zam istediğimizde de ‘Bütçede para yok’ diyorlar. Ülkenin bakanı çıkmış utanmadan, ‘Emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz telaşı içindeyiz’ diyor. Bırakın araba, uçak satın alıp kiralamayı, düşünmenize gerek kalmasın. Milyarlar ya yola dökülüyor ya havaya uçuyor.”