Milyarlar kasaya, yoksula makarna

Devasa geliri ve yüksek harcamalarına karşın Sayıştay tarafından denetlenemeyen Türkiye Diyanet Vakfı’nın Ramazan Ayı Gıda Kolisi, yoksul yurttaşa reva görüleni gözler önüne serdi. Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Konya İl Müftülüğü işbirliği ile yoksul yurttaşlara dağıtılan kolinin tümüyle karbonhidrat içeren ürünlerden oluşması dikkat çekti.

Diyanet Vakfı’nın Ramazan Ayı nedeniyle “İhtiyaç sahibi vatandaşlara” dağıtmak için hazırladığı gıda kolisi, 11 üründen oluştu. Kolinin üzerine içeriğindeki ürünlerin yer aldığı bir, “Muhteviyat listesi” ile Diyanet Vakfı’nın logosu yapıştırıldı.

KUŞ PAYI

Listeye göre, kolinin içinde çay, şeker, un, ayçiçek yağı, zeytin, salça, pirinç, sade helva, bulgur, makarna ve tuz yer aldı. Pirinç ve bulgurun yalnızca birer kilogram, makarnanın ise 2 kilogram olduğu görüldü. Öte yandan çay ve salçanın da yalnızca 1 kilogramlık olduğu belirtildi.

“BÖYLE YARDIM OLMAZ”

Yardımların, nakit ya da alışveriş kartı yöntemiyle yapılması gerektiğinin altını çizen bir Diyanet Vakfı çalışanı, yardımın tarzına ve kolinin içeriğine tepki gösterdi. Yoksul yurttaşın makarna yemeye mahkûm edilmesinin doğru olmadığını vurgulayan çalışan, “Bu gökten yağmıyor gidip bir yerlerden alınıyor. Vatandaşın canı belki pirzola istiyor. Bu iyilik değil, bu, ‘Yiyeceğini ben belirlerim’ diyerek sınırlamaktır. Böyle yardım olmaz” ifadelerini kullandı.