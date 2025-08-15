Milyarlar şirketlere aktı, halk sağlığı riske atıldı

Kamu sağlık kurumlarına yatırım yapmayan ancak şehir hastanelerine milyarlarca TL'lik kaynak ayıran iktidarın sağlık politikalarının sonuçlarını hastalar ve sağlıkçılar çekiyor. Pek çok hastane depreme karşı güçlendirme ve tamir için ödenek beklerken, kaynağın şirketlere ayrılması tepkileri büyüttü.

Deprem sırasında kamu sağlık kurumlarının hasarlanması, hastane tavanlarının durduk yere çökmesi, çok sayıda hastanede klimaların çalışmaması gibi durumların yaşanması gelinen noktayı gözler önüne serdi. Yapılmayan tamir ve tadilat için yetkililerin ‘‘ödenek yokluğu’’ bahanesini öne sürdüğü belirtilirken, sağlık emekçileri ‘‘Kamuya ödenek yok ama şirketlere milyarlar var’’ dedi.

ENFEKSİYON TEHDİDİ

Sıcakların rekor düzeye ulaştığı günlerde bazı kamu hastanelerinin klimalarının çalışmadığı, ameliyatların zorluklarla yapıldığı hasta ve sağlık emekçilerinin sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Geçtiğimiz ay Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden hastaların bazı oda ve ortamların klimasız olması nedeniyle fenalaşan görüntüleri gündeme gelmişti. Benzer durum Aydın Söke Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi’nde de yaşanmış bu durum tepki çekmişti. Son olarak Denizli Çivril Şehit Hilmi Devlet Hastanesi’nde yaşandığı iddia edildi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, ‘‘Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’nde kavurucu yaz sıcaklarını yaşadığımız bu günlerde yaklaşık üç aydır klimalar çalışmamakta, ameliyathane 1 dışında hiçbir noktaya klima hizmeti sunulmamakta; bu ameliyathane odasında ise ortam ısısı 24 derecelerde çalıştırılmaktadır’’ dedi.

Klima ve havalandırma arızasının Sağlık Bakanlığına bildirilmesi talebinin ‘ödenek yokluğu’ nedeniyle reddedildiği bilgisinin taraflarına ulaştığını söyleyen Uğur, ‘‘Sağlık hizmeti sunan bir kurumda ödenek talebinin, tasarruf tedbirleri çerçevesinde reddedildiğini düşünmek dahi istemiyoruz’’ diye konuştu. Uğur, şunları kaydetti: “Sıcaklık ve nem her ameliyat odasında ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır. Ameliyat odasının sıcaklığı 20-23 °C olmalıdır. Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilmelidir. Sadece ameliyathaneleri soğutmak yeterli değildir; yoğun bakım odalarında yatan hastalarımız da yüksek sıcaklığa bağlı enfeksiyon tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden kritik birimler başta olmak üzere hastanelerimizdeki klima ihtiyacı derhal giderilmelidir. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir noktada ‘ödenek yok’ bahanesine sığınmak, kolaycılığa kaçmaktır. Hastane yönetimi bu kolaycılığı bırakıp, gerekli birimlere durumun ciddiyetini derhal anlatmalıdır.”

Çivril Devlet Hastanesi’nde 3 aydır klimalar çalışmıyor.

∗∗∗

HASTANELER DÖKÜLÜYOR

• 2017’de hazırlanan deprem analiz raporunda hastane kiriş ve kolonlarının yüzde 90’ının çürük olduğu tespit edilen ve tüm uyarılara karşın sağlık hizmetinin devam ettiği Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı geçen günlerde çöktü.

• 5 yıl önce Bakırköy’deki Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan ve açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı, sıcak su borusunun patlaması nedeniyle çöktü. Başka bölüme nakledilen prematüre bebeklerden biri öldü.

• Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi’nde tavanı su sızıntısı nedeniyle çöktü.

• 6 Şubat depremlerinde çok sayıda hastane ve ASM yıkıldı.

• İstanbul’daki ASM’lerin ve hastanelerin birçoğu depreme karşı dayanıklı değil.

• Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yaz aylarında yaşanan klima sistemi arızası ile gündeme geldi.

• Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ara yoğun bakım üniteleri, yanık ünitesi ve ikinci kat genel cerrahi ara yoğun bakım ünitelerinde geçen aylarda klima arızası yaşanmıştı.