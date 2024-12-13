Milyarlarca lira borç takipte

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verileri, kredi ve borçlanma oranlarındaki artışın devam ettiğini gözler önüne serdi. Tüketici kredilerinde artış sürerken bireysel kredi kartı borçlarında kısıtlı bir azalma kaydedildi. Ancak takipteki alacakların artması, yurttaşın ekonomik yükünün ağırlaştığını ortaya koyuyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki çıkış ise hız keserek son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) haftalık bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Tüketici kredilerindeki artış 6 Aralık haftasında da devam etti. Bireysel kredi kartlarında ise kısıtlı düşüş hesaplandı. Tüketici kredileri 1 trilyon 942,7 milyar TL'den 1 trilyon 950,9 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 744,6 milyar TL'den 1 trilyon 739 milyar TL'ye indi.

Kredi borçları artan yurttaşın, takipteki alacakları da yükselmeye devam ediyor. Bireysel kredi ve kredi kartlarında takipteki alacaklar 105,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken takipteki toplam alacaklar ise 286,9 milyar TL'den 290,4 milyar TL'ye çıktı. Ticari kredilerde de takipteki alacaklar 185,3 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam kredilerdeki artış da sürüyor. 6 Aralık haftasını kapsayan dönemde krediler 15 trilyon 417,6 milyar TL'den 15 trilyon 950,9 milyar TL'ye yükseldi. Mevduat ise 18 trilyon 167,4 milyar TL'den 17 trilyon 979,5 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 6 Aralık itibarıyla 8 milyar 222 milyon lira artarak 1 trilyon 950 milyar 922 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 499 milyar 913 milyon lirası konut, 74 milyar 891 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 376 milyar 118 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 325 milyon lira artarak 2 trilyon 81 milyar 412 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalışla 1 trilyon 739 milyar 36 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 603 milyar 609 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 135 milyar 427 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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KKM’DEN ÇIKIŞ YAVAŞLADI

BDDK verilerine göre, 6 Aralık haftasında KKM hesapları 1 trilyon 198,2 milyar TL’den 1 trilyon 184 milyar 676 milyon TL’ye gerileyerek toplamda 13,5 milyar TL'lik bir azalma gösterdi. Bu düşüş, son üç aydaki en düşük KKM çıkışı olarak kayıtlara geçti. Üst üste dört haftadır hesaplardan çıkışların bir önceki haftaya göre daha düşük seviyede gerçekleşmesi dikkat çekti. Son olarak 29 Kasım haftasında 25,8 milyar TL'lik çıkış gerçekleşmişti.