Milyarlarca lira ‘havaya’ saçıldı

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile AKP Gençlik Kolları eski başkanı, Kartal İHL mezunu Melih Şükrü Ecertaş’ın da yönetiminde yer aldığı THY’nin, Ocak-Eylül 2024 dönemine ait finansal tabloları hazırlandı. AKP iktidarlarında tartışmalı hale gelen kurumların arasında yer alan THY’nin 2015’te 563 milyon TL olan reklam ve tanıtım harcaması 2024’ün Ocak-Eylül döneminde 4 milyar TL'yi aştı.

THY, 2024’ün Ocak-Eylül dönemine yönelik mali tablolarını paylaştı. Kurumun bu dönemde reklam ve tanıtım için yaptığı harcama, Ocak-Eylül 2023 dönemine göre yüzde 56 arttı.

REKOR HARCAMA

THY’nin Ocak-Eylül 2023 döneminde 2 milyar 877 milyon TL olan reklam ve tanıtım harcaması, Ocak-Eylül 2024 döneminde 4 milyar 485 milyon TL olarak gerçekleşti. Kurumun reklam ve tanıtım harcamasında 2016 yılı itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da dikkati çekti. Covid-19 salgını döneminde reklam harcamalarını kısmak zorunda kalan kurum, 2020 ve 2021 yılları dışında, reklam için hemen her yıl fahiş harcamalara imza attı.

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BÜYÜK ARTIŞ

THY’nin reklam ve tanıtım harcaması 2016-2024 döneminde yıllara göre şöyle:

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HUZUR HAKKI

Kurumun mali haklara yönelik raporları, yöneticilere sağlanan maddi olanakların da yıllar itibarıyla katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Mart 2022’de 25 bin TL olan THY yöneticilerine ödenen huzur hakkı kayıtlara şöyle geçti:

• Temmuz 2022: 36 bin 837 TL

• Ocak 2023: 44 bin 205 TL

• Temmuz 2023: 62 bin 329 TL

• Ocak 2024: 102 bin TL

• Temmuz 2024: 132 bin TL