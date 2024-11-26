Milyarları müteahhide ulaştırmanın bütçesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi, ödenek kalemleri itibarıyla “Müteahhitlerin bütçesi” olarak iktidar milletvekillerinin oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bütçe, müteahhitlere 2025 yılında yapılması öngörülen garanti ödemelerinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gerçekleşmesi mümkün olmayan geçiş garantileri nedeniyle Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan Yap-İşlet-Devret modelli projelere imza atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2025 yılı için teklif edilecek bütçenin ayrıntıları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 2025 yılı için toplam 479 milyar 273 milyon 718 bin TL bütçe öngörüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, müteahhitlere milyarlarca lira garanti ödemesi öngörülen bütçenin, "Türkiye’nin kalkınma hamlelerine güç katacağını ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını" savundu.

Bakanlığa verilmesi planlanan 479,2 milyar TL’lik 2025 yılı ödeneğinin kalemlere göre dağılımı iktidarın kaynakları aktarma tercihlerini bir kez daha gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle müteahhitlere ödeme yaptığı kalem olan, “Hane Halkına ve İşletmelere Transfer” kalemine yazılan ödeneğin büyüklüğü bütçe ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

Bakanlığın 479,2 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinin 152,5 milyar TL’lik bölümü, “Cari Transferler” için ayrılan paradan oluştu. Bütçe cetvelinde, “Cari Transferler” başlığı altında yer alan ve bakanlığın garanti ödemelerini yaptığı kalem olan, “Hane Halkına ve İşletmelere Transfer” kalemi için 14 milyar 385 milyon 680 bin TL ödenek ayrıldı.

HAZİNEYİ BULDULAR

Büyük oranda Yap-İşlet-Devret projeleri için kullanılan Cari Transferler kaleminden yapılacak hazine yardımlarının tutarı da belirlendi. Buna göre, işletme hakkı müteahhitlere verilen projeler için 2025’te 138,1 milyar TL’lik hazine yardımı yapılacağı belirtildi.

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HER YIL ARTTI

Bakanlığın, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre büyük değişim yaşanıyor. Ocak 2020 ve Haziran 2024 dönemini kapsayan dört buçuk yılda, bu kalemden yapılan harcamalar şöyle:

• 2020: 1 milyar 778 milyon 781 bin TL

• 2021: 2 milyar 2 milyon 440 bin TL

• 2022: 4 milyar 42 milyon 732 bin TL

• 2023: 6 milyar 295 milyon 837 bin TL

• 2024: (Ocak-Haziran): 2 milyar 830 milyon 155 bin TL