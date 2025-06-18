Milyarlık kara kutuları açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) mali tabloları, hemen her yıl olduğu gibi 2024 yılı için de gecikmeli olarak açıklandı. 2024 yılına yönelik mali tablolar, her fırsatta yurttaştan yardım talep eden TDV’nin dudak uçuklatan gelirini ortaya koydu. Vakfın 2024 yılında elde ettiği gelir, 2023 yılına oranla yüzde 212, 2024 yılında oranla ise yüzde 45 arttı.

Kamuoyunda, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kara kutusu” olarak nitelendirilen TDV’nin 2024 yılı geliri 12 milyar 721 milyon 45 bin 525 TL olarak gerçekleşti. Vakfın 2024 yılı gideri ise 10 milyar 172 milyon 669 bin 889 TL olarak açıklandı.

REKOR GELİR

TDV’nin 2024 yılında elde ettiği 12,7 milyar TL’lik gelirin 9 milyar 133 milyon 231 bin TL’si, yurttaşın bağış ve yardımlarından oluştu. Vakfın, “Finansal Gelirler” adı altında 1 milyar 698 milyon 654 bin TL, “Diğer Gelirler” adı altında ise 1 milyar 751 milyon TL para topladığı belirtildi.

Vakfın giderleri de mali tablolarda yer aldı. Buna göre, TDV 2024 yılında 10 milyar 172 milyon 669 bin TL’lik gidere imza attı.

TDV’nin toplam 10,1 milyar TL’lik 2024 yılı giderinin 4,1 milyar TL’si sosyal hizmetlerden, 3 milyar TL’si ise “Hayır işleri ve gönüllü faaliyetlerden” kaynaklandı. Vakfın 2024 yılındaki personel gideri de kayıtlara, 479 milyon 931 bin TL olarak geçti.

ÇARPICI ARTIŞ

Vakfın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkat çekti:

• 2017: 914,2 milyon TL

• 2018: 1,2 milyar TL

• 2019: 1,2 milyar TL

• 2020: 1,2 milyar TL

• 2021: 2,1 milyar TL

• 2022: 4 milyar TL

• 2023: 8,7 milyar TL

• 2024: 12,7 milyar TL