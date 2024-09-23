Milyonlar aç, onlar mangal keyfinde!

Haber Merkezi

Milyonlar yoksullukla boğuşurken iktidar halkı görmezden gelmeye devam ediyor. TBMM'de geleneksel hale gelen bahçede mangal partisi tepkilere rağmen bu yıl da tekrarlandı.

Çocuklara 4 yaşından itibaren Allah korkusu ve kuldan utanmayı öğreteceğiz'' diyen eski Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın meclis bahçesinde sucuk mangal partisinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "derya bunlar" diyerek sunum yaptı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında okullardaki temizlik gün sayısının indirildiği, ağır vergilerin vatandaşa yüklendiği, ekonomik krizin derinleştiği şu günlerde, 'mangal partisi' geleneğinin sonlandırılması çağrısı ise henüz yanıt bulmadı.