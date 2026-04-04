Milyonlar etkilenecek: Doğalgazda gizli zam

Elektrik ve doğalgazda beklenen zamlar dün yapıldı. Zamlar, bugünden geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

Doğalgazda kademeli tarifeye geçildiği de açıklandı. Buna göre, illerin aylık ortalama gaz tüketimleri belirlendi. Bu miktarın, yüzde 75’inden fazlasını tüketen konut aboneleri, tükettikleri gazın bedelini (sübvansiyon ya da destek olmadan) ödeyecek.

NİSAN AYI TARİFESİ VE ARTIŞLAR

BOTAŞ’ın, 4 Nisan'dan geçerli doğalgaz satış tarifeleri, eski/yeni fiyatlar ve artış oranları her 1000 metreküp için şöyle:

- Konut tarifesi kademe-1: Mart ayında 7 bin 772 TL olan fiyat, yüzde 37 artışla 10 bin 625 TL’ye yükseldi.

- Konut tarifesi kademe-2: Konutların tümü, mart ayında 7 bin 772 TL’den doğal gaz tüketiyordu. Bu fiyat, kademe-2 için yüzde 132 oranında artırılarak 18 bin TL’ye çıktı.

- Ekmek üreticileri: BOTAŞ, ekmek üreticilerine verilen doğal gaza zam yapmadı. Her 1000 metreküp için 10 bin 396 TL sabit tutuldu.

- Sanayi tarifesi: Mart ayında 15 bin TL olan fiyat, yüzde 20 artışla 18 bin TL’ye yükseldi.

- Elektrik santralları tarifesi: Mart ayında 15 bin TL olan fiyat, yüzde 20 artışla 18 bin TL’ye çıktı.

ÇOK TÜKETENİN FATURASI KATLANACAK

Kademe-2'de yer alan konut aboneleri, sanayi kuruluşları ve elektrik santralları doğal gazı (her 1000 metreküp) 18 bin TL'den tüketecek. BOTAŞ’ın satış fiyatına, (kademe-1 ve kademe-2) şehir içi gaz dağıtım şirketlerinin payları ve bazı vergiler ekleniyor. Bu nedenle aboneye yansıyan birim gaz fiyatı daha yüksek olacak.

Kademe-2’de yer alan konut abonelerinin faturaları katlanacak. Bir uzmanın hesaplamasına göre, daha önce örneğin aylık 1000 TL olan bir fatura, 2 bin 500 TL’ye kadar çıkabilecek. Uygulamadan, ilk aşamada en az 2,5-3 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor. İzleyen yıllarda, ortalama tüketimin üzerine eklenen yüzde 75’lik oran aşama aşama düşürülecek. Zamanla kademe-2’den etkilenen abone sayısı artacak.