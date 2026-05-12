Milyonlar için bayramda memleket gezisi de tatil de hayal!

Geçim sıkıntısı içerisindeki yurttaşların büyük bölümü, 9 günlük bayram tatilini evde geçireceğini ifade ediyor.

İstanbul'un en kalabalık semtlerinden Mecidiyeköy'de, yurttaşların büyük bölümü tatile çıkmayı düşünmüyor. Bir yurttaş, "Memlekete nasıl gideyim? Yol parası dünyanın parası" diyor.

Ekonomik şartların bayram sevincini gölgede bıraktığını söyleyen bir emekli yaşadığı geçim sıkıntısını "Bizim için bayram yok ki. Ne gariban adamı, cebimizde bir kuruş para yoktur. Ben nasıl bayram geçireceğim ki? Memlekete nasıl gideyim? Yol parası dünyanın parası. Ev kirası var. Biz emekliyiz. Şu anda öyle durumdayım ki bir kuruş param yok, bir şey yiyeyim desem zor. Çok zor durumdayız bu gidişle. Misafir gelince bir şeyler istiyor, ne vereceğiz misafire? Eskidendi o bayramlar. Gelen çoluk çocuk, torun torba olurdu. Şimdi torunlar gelse ne vereceğim? Hazırlık yapacak para mı var?" sözleriyle anlatıyor.

"BAYRAM, ZENGİNE BAYRAM"

Bayram hazırlıklarının ve maliyetlerin karşısında hazırlık yapmak için bütçesinin yetersiz olduğunu bir yurttaş, görüşlerini "Benim için bugünden hiçbir farkı yok. Bayram parası olana bayram. Bize bayram yok maalesef. Ben yalnız yaşadığım için öyle bayrama özel hiçbir şey yok. Gezmeyeceğim de, evde vakit geçireceğim" ifadeleriyle dile getiriyor.

İşsiz olduğunu söyleyen başka bir yurttaş artan ulaşım maliyetlerine dikkat çekerek, "Bayram tatili nasıl geçebilir stresten? Şu an işsizim yani. Maddi olarak gidemiyorsun. Her yer çok kötü. İş bulamıyorsun. Otobüs biletleri 2,5-3 bin liradan aşağı değildir. Uçak bileti yine aynı. Nasıl gideceksin? Çok perişan durumdayız. İstanbul’da yapacağım bir şey yok. Oturacağım evde. Gidemeyeceğim memlekete. Git gel dünyanın parası. Emekliyim, 15 bin lira maaş alıyorum. Para neye yetiyor? Kiralar olmuş 40-50 bin lira" diye konuştu.

Hayat pahalılığına dikkat çeken başka bir yurttaş ise “Bayram tatilinde evdeyiz. Bir yere gitmeyeceğiz yani. Malum fiyatlar astronomik. Her şey gerçekten yüzde 200 oldu. Çok kötü. İnşallah bir çözüm bulurlar. Yoksa çok kötüye gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERE BAYRAM TATİLİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurgulayan yurttaşlar, mevcut ekonomik koşullarda sosyal yaşamın da kısıtlandığını belirtti.

Bir emekli, “Bu sıkıntıda, bu pahalılıkta dışarı çıkamıyoruz çünkü emekliyiz. Emekli maaşı 20 bin lira. 20 bin lirayla hiçbir şey yapamayız. Hayatımız kısıtlı, her şey kısıtlı. İstediğimiz gibi hiçbir şey yapamayacağız. Emeklilere bayram tatili diye bir şey yok" dedi.

Bazı yurttaşlar ise uzun bayram tatilini dinlenme fırsatı olarak değerlendireceklerini söyledi. Özel sektörde çalışan bir yurttaş, "Bayram benim için güzel geçecek. Çünkü yoğun bir çalışma temposu içerisindeydik. 4-5 gün kafa tatili olacak. Rahat geçecek yani. Memleketime gideceğim" dedi.

Artan yol masraflarına da dikkat çekerek, "Bayram üzeri bilet fiyatları olsun, yol masrafları olsun tabii daha fazla artıyor. Normale göre daha fazla masraf olacak ama bir şekilde idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.