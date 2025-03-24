Milyonlar İmamoğlu’na destek için sandık başına gitti: Şaban Vatan da oyunu kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin dün yaptığı ön seçime katılmak için milyonlarca yurttaş sandık başına gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de paylaştığı bilgilere göre dayanışma oyları dahil toplam 15 milyona yakın yurttaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan da, CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlediği ön seçimde sandığa gitti.

Vatan, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beylikdüzü’nden tam destek" ifadesine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 7 yıl önce 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerel bir gazete Rabia Naz’ın ölümünü “Kaza geçiren kız çocuğu vefat etti” başlığı ile haber yaptı. Ulusal basında da “Otomobilin çarptığı çocuk öldü, sürücü kaçtı” başlıklı haberler yayımlandı. 28 Ağustos 2018’de baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının ölümü üstünden 5 ay geçmesine rağmen soruşturma dosyasında hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ve Rabia Naz’ın ölümünün polis kayıtlarına “intihar” olarak geçtiğini Twitter hesabından duyurdu. Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medyada işlemesi üzerine olay ülke gündemine girdi.

28 Ağustos 2018’de Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndan bedensel travma sonucu ölüm gerçekleştiği görüşüyle adli tıp raporu geldi. Vatan’ın başvurusuyla Hacettepe Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise olası ölüm sebebinin araç çarpması olduğu belirtildi. Fakat Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hacettepe Üniversitesi’nden alınan raporda ölümün nedeninin yüksekten düşme sonucuyla meydana geldiği ifade edildi.

Savcı dosyaya ilişkin yayın yasağı getirdi ve metruk evin ahırında bulunan DNA örneğinin Rabia Naz’dan alınan örneklerle karşılaştırılması talebinin de savcı tarafından işleme alınmadığı sonradan ortaya çıktı.

MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

17 Temmuz 2019’da Rabia Naz cinayetine ilişkin olarak Meclis'te araştırma komisyonu kuruldu.

AMBULANS ŞOFÖRÜ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Bu süreçte Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıkarken, Rabia Naz’ın üzerinde talaş parçalarının bulunduğunu beyan eden ambulans şöförü de ifadesini değiştirdi.

7 Temmuz 2020 tarihinde Meclis Araştırma Komisyonu Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin raporunu tamamlayarak Meclis Başkanlığı’na sundu. CHP ve HDP’li vekillerin muhalefet şerhi koyduğu raporda olay yeri inceleme ekiplerinin gerekli özeni göstermediği, delillerin kaybolduğu, otopsi sürecinde eksiklikler bulunduğu tespiti yapıldı.

Raporda ise “Soruşturma sürecine müdahaleyi doğrulayacak bilgi yok” denildi.

TBMM'de raporun görüşülmesinin ardından savcılık, Rabia Naz dosyasında takipsizlik kararı verdi.