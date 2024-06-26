Milyonlar sefalete mahkum edildi: Asgari ücrete ara zam yapılmayacak

Milyonlarca yurttaş yüksek enflasyon altında alım gücünü günden güne kaybederken iktidar asgari ücrete ara zamma kapıyı kapattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücrette artış olmayacağını bildirdi. Işıkhan, emekliler için de refah payının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette artış olmayacak" dedi. Işıkhan, yeni asgari ücret için aralıkta toplanacaklarını bildirdi.

Yüksek enflasyon milyonlarca yurttaşın günden güne daha da yoksullaştırırken iktidar dar gelirlinin taleplerine bir kez daha kapıyı kapattı. Ekonomi yönetimi, alım gücü günden güne erirken asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıkladı.

"YENİ ASGARİ ÜCRETİ ARALIK AYINDA BELİRLEYECEĞİZ"

Işıkhan, AKP'nin grup toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, ekonomik göstergelerin olumlu geldiğini savunan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını bildirdi. Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" yanıtını verdi.

EMEKLİYE REFAH PAYI YOK

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını savundu. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini iddia etti.

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.