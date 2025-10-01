Milyonlar şirketlere, zamlar halkın cebine: Limak, Cengiz ve Kolin de listede

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santralına ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrala ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 112 milyon 932 bin 599 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 81 milyon 801 bin 567 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'ndan kömür madeni için zeytinlikleri söken Limak Holding ve IC İçtaş’ın ortaklığı olan YK Enerji de bu teşviklerden nasibini aldı.

YK Enerji’ye Yeniköy ve Kemerköy elektrik santralları için ağustos ayında 79 milyon 833 bin TL aktarıldı.

Yine AKP döneminde en çok kamu ihale alan şirketlerden Cengiz Holding ve Kolin de listede yer aldı.

Cengiz Enerji’ye 33 milyon 873 bin TL teşvik verildi. Ağustos ayında zirvede ise 112 milyon 932 bin TL’lil teşvikle Kolin’e bağlı Hidro-Gen Enerji yer aldı.