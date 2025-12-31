Milyonlar yeni yıla işsiz giriyor

EKONOMİ SERVİSİ

TÜİK, Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Dar tanımlı işsizlik yüzde 8,6, gerçek işsizliği ifade eden geniş tanımlı işsizlik yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) yaptığı hesaplamalar ise TÜİK'in görmezden geldiği işsizliğin boyutunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 12 milyon kişi yeni yıla, işsiz girecek.

Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 98 bin olurken gerçek işsizlik 11 milyon 890 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 3,2 milyon kişi ve bir yıllık artış ise 396 bin oldu. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri ifade eden zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 3 milyon 555 binden 3 milyon 603 bine yükselerek 65 bin kişi arttı. Bu ayda ayrıca, en yüksek üçüncü işsizlik oranı yüzde 24,4 ile dar tanımlı genç kadın işsizliği oldu.

Potansiyel işgücü sayısı son 1 yılda 283 bin kişi artarak 4 milyon 906 binden 5 milyon 189 bine yükseldi. DİSK-AR'ın tespitlerine göre 5,2 milyon kişi çalışmak istemesine rağmen iş bulamazken 3,6 milyon kişi esnek değil, tam zamanlı çalışmak istiyor. Dar tanımlı işsizlik dışında tüm işsizlik türleri artarken zirve yine gerçek kadın işsizliğinin oldu. Geniş tanımlı kadın işsizliği oranı yüzde 38,9 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 23,1 olurken erkek-kadın arasındaki makas farkı 15,8 puana çıktı. 12 milyona dayanan işsizlerin arasında kadınların sayısı 6 milyon 57 bin olarak hesaplandı.

İşsiz milyonlar, işsizlik ödeneğinden de faydalandırılmadı. İŞKUR’un Kasım verilerine göre bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 502 bin 425'te kaldı. Böylece Kasım 2025’te resmi işsizlerin sadece yüzde 16,2’si işsizlik ödeneği alabildi. 2,6 milyon işsiz, işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. İşsizlerin yüzde 83,8’i ödenekten faydalanmadı.