Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında değişiklikler yapıldı

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklikler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeyle hem sigorta yenileme süreçleri hem de yeni sigorta yaptıranların hasarsızlık basamakları yeniden düzenlendi.

Mevcut durumda yeni bir araç alan sürücüler, mevcut basamakları ne olursa olsun 4’üncü basamaktan sigortaya başlıyordu. Bu durum, kazası olmayan ve yüksek basamakta bulunan sürücüler için cezalandırıcı bir uygulama olurken, sık kaza yapan sürücülerin lehine sonuç doğuruyordu. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni araç alınca 4’üncü basamaktan başlarken, 1’inci basamaktaki riskli bir sürücü ise yeni araçla 4’üncü basamağa yükselmiş oluyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama sona erdi. Artık sürücüler, yeni aldıkları araçta da mevcut hasarsızlık basamağını koruyacak. Yani 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni aracını da aynı basamaktan sigortalatabilecek, 1’inci basamaktaki sürücü ise yine aynı basamaktan devam edecek.

POLİÇE YENİLEME İŞLEMLERİNDE DEĞİŞLİKLİK

Bir diğer değişiklik ise erken poliçe yenilemelerine ilişkin oldu. Daha önce, sigortasını süresi dolmadan yenileyen ve bu süre içerisinde kaza yapanların basamakları etkilenmiyordu. Yeni kurala göre ise poliçe erken yenilense bile, yeni poliçenin başlamasına kadar geçen sürede kaza yapılırsa sürücünün hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek.

Yeni genelgenin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.