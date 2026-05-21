Milyonlarca borçluya iyi haber: SGK hazırlığını yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri devam eden yeni kanun teklifi, vergi ve SGK prim borcu bulunan milyonlarca vatandaş ile işletme sahibi için kapsamlı bir ödeme kolaylığı getiriyor.

Borçların daha uzun vadeye yayılmasını sağlayan düzenleme, icra takibi altındaki borçlulara da nefes aldıracak.

MİLYONLARCA BORÇLUYA MÜJDELİ HABER!

Yandaş Sabah'ta yer alan habere göre; kamu alacaklarının tahsiline yönelik hazırlanan teklif, özellikle taksit süresi ve teminat şartlarındaki köklü değişikliklerle dikkat çekti.

Yeni düzenleme, kamuya borcu olan çok geniş bir kesimi kapsıyor. Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait olan vergi, resim, harç, fon payı ve cezalar amme alacağı kapsamında yapılandırılabilecek.

Özellikle esnafın Bağ-Kur primleri, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları ve trafik cezaları gibi kalemler de bu imkândan yararlanabilecek.

Düzenlemenin en kritik maddelerinden biri, icra takipleriyle ilgili oldu. Borç yapılandırıldıktan sonra mevcut icra takipleri durdurulacak ve vatandaşlar taksitlerini ödeyerek mülkiyetleri üzerindeki baskıdan kurtulabilecek.

SGK HAZIRLIĞINI YAPTI

Milyonlarca mükellefin beklediği teknik detaylar netleşti. Mevcut sistemde 36 ay (3 yıl) ile sınırlı olan taksit süresi, yeni yasa ile birlikte 72 aya (6 yıl) çıkarılacak. Borçlular, kendi ödeme güçlerine göre 72 aya kadar istedikleri vadeyi belirleyebilecekler. Yapılandırılan borçlara, Amme Alacakları Yasası’nda belirtilen faiz oranları uygulanacak.

Bunun yanı sıra "teminatsız tecil tutarı" sınırında dev bir güncelleme yapıldı. Daha önce 50 bin lira olan teminat gösterme zorunluluğu, 1 milyon liraya yükseltildi. Bu sayede, 1 milyon liraya kadar borcu olan kişi ve işletmelerden gayrimenkul ipoteği veya banka teminat mektubu gibi şartlar aranmayacak.

Gelir İdaresi verilerine göre kamu borçlarının büyük bölümü 1 milyon liranın altında olduğu için, bu değişikliğin çok daha fazla vatandaşın sistemden yararlanmasını sağlaması bekleniyor.