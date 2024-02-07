Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ne kadar emekli maaşı alacaksınız?

Yeni zam oranlarının ardından milyonlarca çalışan, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arıyor. İşte e-Devlet üzerinden emekli maaşı öğrenmenin ayrıntıları ve hesaplama ekranı.

Emeklilik için, her ay işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim yatırılıyor. Bu primlerin toplamı 3600 günü aştığında çalışan herkes ne kadar emekli maaşı alabileceğini e-Devlet üzerinden görebiliyor.

2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Bununla birlikte kısa zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan binlerce kişi de "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIYOR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama butonuna, "Ne kadar emekli maaşı alırım?" yazıldığında SGK'liler için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklanıyor.

Ardından gelen penceredeki bilgilendirme yazısındaki tiki işaretleyip "Devam Et" butonuna tıklanması gerekiyor.

Bağ-kurlular için ise arama kısmına "4B Emekli Aylığı Hesaplama" yazılması ve gerekli detayların işaretlenmesi gerekiyor. Bağ-Kurlular 5400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını görüntüleyebiliyor.

Yeni açılan pencerede çalışılan sektör ve bakmakla yükümlü olunan kişi varsa bu seçenekleri de işaretleyip son adım olan 'hesapla' butonunu tıklamak gerekiyor.

Son gelen pencere ile; olası emekli maaşı, ek ödeme tutarı, aylık ve yıllık ortalama kazançlar, dönemlere göre aylık bağlanma oranları ve yine dönemlere prim gün sayıları öğrenilmiş oluyor.