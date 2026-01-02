Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yeni yıldaki günlük yemek bedeli belli oldu
Yeni yıldaki günlük yemek bedeli, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla KDV dahil 330 TL'ye yükseltildi.
Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası netleşti.
1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak günlük yemek bedeli, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla KDV dahil 330 TL’ye yükseltildi.
Bu güncelleme ile şirketler yemek yardımı yüklemelerinde 330 TL’nin tamamını vergiden muaf tutarak maliyet avantajı sağlayabiliyor.
Geçen seneki günlük yemek bedeli 264 TL'ydi.