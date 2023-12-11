Milyonlarca çalışanın gözü Ankara’da: Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan komisyon temsilcileri enflasyona vurgu yaparak geliri koruma mesajı verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) , işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRETİN EN MAKUL NOKTADA BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, asgari ücretin 'kimseyi mağdur etmeyecek en makul noktada' belirleneceğini öne sürdü. Işıkhan, iktidarın çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin iddiasını da yineledi.

Işıkhan, özetle şunları söyledi:

"Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız."

İŞÇİ VE İŞVEREN "GELİRİ KORUMA" ÇAĞRISI YAPTI

Işıkhan'ın ardından söz alan TİSK Genel Sekreteri Koç, "İstihdamın korunması ve artırılması için verilecek destekler önemli. Yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirleri korunmalı" diye konuştu.

Koç'un ardından işçi heyeti adına söz alan Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ağar ise komisyonda bu sene ilk kez görev yapacak işçilerin yaşadıklarını doğrudan anlatacağını anımsattı. Ağar, "Belirleyici olan hükümetin yaklaşımı" dedi. Ağar, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesini beklediklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, (ortada) Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (solda) ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol (sağda).

İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.