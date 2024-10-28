Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammında: İşte konuşulan rakamlar

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.



Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılırken asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

Zam tahminlerine ilişkin farklı olasılıklar üzerinde duruluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

NTV'de yer alan habere göre, piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Yüzde 30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Muhalefet ise en az 30 bin lira olması gerektiğini savundu.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN ASGARİ ÜCRET MESAJLARI

Ekonomi yönetiminin ABD temaslarında da asgari ücret ile ilgili konuşmalar öne çıktı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a katıldığı bir yatırımcı toplantısında asgari ücret soruldu. Yurt içinde bu sorulara yanıt vermeyen Karahan, yüzde 25 civarındaki bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLERİ 2024: Yüzde 38

2024 üst nokta: Yüzde 42

2024 alt nokta: Yüzde 34

2025: Yüzde 14

2025 üst nokta: Yüzde 21

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) ENFLASYON HEDEFLERİ 2024: Yüzde 41,5

2025: Yüzde 17,6

2026: Yüzde 9,7

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.



2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 100 liraya yükselecek.



Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE ASGARİ ÜCRET HAZIRLIĞI

Öte yandan bir insan kaynakları şirketi, asgari ücrette tahminlerin 25 bin 500 lira civarında şekillendiğini açıkladı.



İşverenlerin bütçelerini bu minvalde planlamaya başladığı bildirildi.