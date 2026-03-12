"Milyonlarca çocuk aç-susuz ders yapıyor"

Her mart ayının ikinci perşembesi kutlanan “Dünya Okul Yemekleri Günü'nde" Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu bir basın açıklaması yayımladı. Yayımladıkları basın açıklamasında "12 Mart Dünya Okul Yemekleri Günü’nde başta hükümeti, tüm karar alıcıları, yerel yönetimleri, eğitim paydaşlarını ve kamuoyunu çocukların beslenme hakkını hayata geçirecek kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu tarafından yayımlanan basın açıklamasının tam metni şöyle:

Her yılın Mart ayının ikinci perşembe günü tüm dünyada “Dünya Okul Yemekleri Günü” olarak kutlanmaktadır. Uluslararası Okul Yemeği Koalisyonu’na üye 113 ülke, her çocuğun 2030 yılına kadar okulda, sağlıklı ve besleyici bir yemek alma fırsatına sahip olmasını sağlamak için, okul yemek programlarını acilen iyileştirmeye ve genişletmeye yönelik bir çağrı yapmaktadır. Türkiye maalesef bu koalisyonun üyesi değildir.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: Türkiye, Uluslararası Okul Yemekleri Koalisyonu’na üye olmalıdır. Ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği, bir sosyal yardım değil, her çocuğun doğuştan sahip olduğu temel bir haktır.

Türkiye’de ise sivil toplumun, eğitimcilerin ve siyasetçilerin yıllardır ısrarlı çağrılarına rağmen, halen ücretsiz okul yemeği uygulaması hayata geçirilememektedir. Dahası, Fransa, Finlandiya ve Brezilya’nın eş başkanlığını yürüttüğü, Dünya Gıda Programı’nın da sekretaryasını üstlendiği Uluslararası Okul Yemekleri Koalisyonu’na üye olmak için adım dahi atılmamaktadır.

Türkiye 37 OECD ülkesi arasında yüzde 19,2 ile son 30 günde haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülkedir.

Türkiye’de milyonlarca çocuk hala okula aç gidiyor. Bu durum yalnızca bireysel bir yoksulluk meselesi değil, eğitimde fırsat eşitliğini, çocukların sağlık ve gelişim haklarını doğrudan etkileyen yapısal bir sorundur. Açlık, öğrenmenin önündeki en sessiz, ama en yıkıcı engellerden biridir. Aç karnına sınıfa giren bir çocuğun eğitim hakkı kâğıt üzerinde var olsa da fiilen askıya alınmaktadır.

Uluslararası deneyimler, evrensel ve ücretsiz okul yemeği programlarının çocukların okula devamını artırdığını, bilişsel gelişimi desteklediğini ve toplumsal eşitsizliklerin kuşaklar arası aktarımını azaltmada güçlü bir politika aracı olduğunu göstermektedir. Bu programlara yatırılan her 1 dolar, ülkeler için 7 ila 35 dolar arasında geri dönüş sağlamaktadır.

Finlandiya’dan Brezilya’ya, Hindistan’dan Kenya’ya kadar pek çok ülkede okul yemeği, sosyal devletin temel sorumluluklarından biri olarak uzun yıllardır başarıyla uygulanmaktadır.

Yapılan hesaplamalar, okul öncesinden lise sona kadar devlet okullarındaki yaklaşık 15 milyon çocuğa bir öğün ücretsiz yemek sağlanmasının kamu harcamalarının sınırlı bir kısmına (2025 yılı kamu harcamalarının yüzde 1,5’i) karşılık geldiğini; buna karşılık sağlık, eğitim ve ekonomik verimlilik açısından çok boyutlu kazanımlar yaratacağını ortaya koymaktadır.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak çağrımız nettir:

Her çocuğun her gün ücretsiz, sağlıklı ve güvenli okul yemeğine ve temiz suya erişimi, sürdürülebilir ve kalıcı bir kamusal politika haline getirilmelidir. Bu konu artık dönemsel olarak belirli çevrelere verilen bir sosyal yardım mekanizması olmaktan çıkarılmalıdır.

Bu hak, gelir temelli ve ayrıştırıcı modeller yerine evrensel ve kapsayıcı bir sistemle hayata geçirilmelidir. İlk başta tüm devlet okullarını kapsayacak şekilde yapılandırılmalı, buna uygun altyapı çalışmalarında genel bütçe ve sivil toplumun desteğinden yararlanılmalıdır.

Okul yemeği politikası; eğitim, sağlık, sosyal koruma, yerel tarım ve iklim politikalarıyla birlikte ele alınmalıdır.

Dünyada çocuklara bayram armağan etmiş tek ülke olan Türkiye’de, çocukların açlıkla değil, kapsayıcı öğrenmeyle, PISA başarılarıyla, uluslararası düzeyde atılımlarla anıldığı bir gelecek mümkündür.

12 Mart Dünya Okul Yemekleri Günü’nde başta hükümeti, tüm karar alıcıları, yerel yönetimleri, eğitim paydaşlarını ve kamuoyunu çocukların beslenme hakkını hayata geçirecek kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmaya davet ediyoruz.