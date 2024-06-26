Milyonlarca dolar göle gömüldü

Bafa Gölü’ne düşen, değerinin 4-6 milyon dolar arasında olduğu belirtilen, THK’nin söndürme uçağı 14 gün geçmesine rağmen hâlâ kıyıya çıkarılamadı. Birçok ülkenin almak için sırada beklediği uçak büyük hasar aldı.

Dünyanın en iyi söndürme uçakları arasında gösterilen, Türk Hava Kurumu’nun (THK) milyonlarca dolar değerindeki uçağını Bafa Gölü’nde çıkarma çalışmaları devam ediyor.

14 Haziran’da Aydın’ın Didim ilçesinde çıkan yangına müdahale eden "Ateş kuşları" olarak bilinen THK’ye ait söndürme uçağı Bafa Gölü’ne düştü. Uçağın üzerine çıkan ikisi pilot üç kişi balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ardından su alan uçak Bafa Gölü’ne battı. Ekipler 14 gündür Bafa Gölü’ndeki uçağı çıkarmak için çalışma yürütüyor. Gölün içerisinde bağlanan balonların şişirilmesiyle kısmen yüzeye çıkarılan yangın söndürme uçağı tekneler ile kıyıya çekilmeye çalışılıyor.

BÜYÜK HASAR ALDI

Büyük hasar aldığı öğrenilen Kanada merkezli Canadair tarafından üretilen uçağın değerinin ise 4 ile 6 milyon dolar arasında olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 5 ton su alabilen uçak amfibik özelliği ile hem suya hem de karaya iniş kalkış yapabiliyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan ve artık üretilmeyen uçağın benzerleri, üretici şirketinden sipariş verilmesi halinde de yaklaşık 8-10 yılda teslim ediliyor. Hatta söndürme uçağı için birçok ülkenin uzun yıllar üretim ve teslimatı için sıra beklediği de biliniyor.

ÜLKEDEKİ EN İYİ UÇAK

Türk Hava Kurumu’nun internet sitesinde ise söndürme uçaklarına dair şu bilgiler yer alıyor: “THK, Avrupa’nın en büyük amfibik yangın hava söndürme filosuna sahip olup CL-215 Bombardier yangın söndürme uçakları ile yurtiçi ve yurtdışında sanayi, orman, şehirlerde meydana gelebilecek olası bir yangın durumunda havadan yangın söndürme hizmeti vermektedir. THK bünyesinde halihazırda 9 adet olan CL-215 tipi yangın uçakları Türkiye’deki en kapasiteli yangın söndürme uçakları olarak biliniyor.”