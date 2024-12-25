Milyonlarca emekçiye hakaret: Asgari ücret neye yeter?

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen halkın geniş kesimleri yeni yılda sefalet ücretine mahkum edildi.

Asgari ücret 2025 itibarıyla brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Milyonlarca çalışanın ancak şubat ayında cebine girecek olan yeni asgari ücret, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından açıklanan son açlık sınırının sadece bin 542 lira üzerinde.

Kasım ayında açıklanan araştırma sonuçlarına göre yeni asgari ücret bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti olan 26 bin 712 liranın 4 bin 608 lira, 66 bin 976 lira olan yoksulluk sınırının ise (4 kişilik bir aile için) 44 bin 872 lira altında kaldı.

Peki 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret bugünkü rakamlarla temel gıda harcamalarının ne kadarını karşılayabiliyor?

GIDA HARCAMALARI

BirGün, "uygun fiyatlı ürün satışı" yapmasıyla bilinen üç harfli zincir marketlerden birinin mobil uygulamasında bugün (25 Aralık) itibarıyla görüntülenen en düşük fiyatları araştırdı.

Temel gıda ürünleri üzerinden yapılan incelemeye göre, 22 bin 104 lira ile temel gıda ürünlerine harcanabilecek tutarlar şöyle:

1 koli yumurta (30'lu): 142 adet

400 gram kıyma (markette en uygun fiyatla satılan gramaj): 123 paket

1 kg siyah çay: 185 paket

1 kg tavuk: 110 paket

1 kg peynir: 110 paket

Beyaz ekmek: 1842 adet

EMEKÇİNİN CEBİNDEKİ FAHİŞ ULAŞIM FİYATLARINA YETMİYOR

Paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını dahi kullanmakta zorluk yaşayan emekçiler, bazı yol ve köprülerde mevcut tarifelerle şu kadar geçiş hakkına sahip olabilecek:

• Osmangazi Köprüsü: 555 TL (Gidiş-dönüş 19 kez )

• Çanakkale Köprüsü: 585 TL (Gidiş-dönüş 17 kez)

• İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL ( Gidiş-dönüş 59 kez)

• İstanbul-İzmir Otoyolu: 1.370 TL (Gidiş-dönüş 8 kez)

ASGARİ ÜCRETLİ KAÇ ALTIN ALABİLİYOR?

Çalışanlar mevcut fiyatlamalar üzerinden yeni asgari ücretle sadece 7 gram altın alabiliyor. Çeyrek altın almak isteyen bir asgari ücretli ancak 4, Cumhuriyet altını almak isteyen asgari ücretli ise sadece 1 altın alabiliyor.

SIFIR OTOMOBİL ALMAK HAYAL!

22 bin 104 liralık asgari ücretle, en uygun fiyatlı sıfır km otomobili almak isteyen bir asgari ücretli hiç harcama yapmadan 40 ay boyunca yaşamak zorunda olacak.

Asgari ücretli bir çalışan, ancak 40 ay (yaklaşık 3,5 yıl) hiç harcamadan maaşını biriktirirse Fiat Egea sahibi olabiliyor. Türkiye’de satılan en ucuz binek araba olan Fiat Egea 889 bin TL.